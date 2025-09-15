İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 19:29
    Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Ermənistanın maliyyə naziri Vahe Ovanisyan Dünya Bankının inkişafın maliyyələşdirilməsi üzrə vitse-prezidenti Akihiko (Aki) Nisio ilə görüşüb.

    "Report"un Ermənistan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Maliyyə Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, görüş Ermənistanla Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında təxminən 30 illik tərəfdaşlıq tarixinə həsr olunub.

    Tərəflər Ermənistan hökuməti, Dünya Bankı və özəl sektorun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələri müzakirə ediblər.

    Qeyd olunub ki, İrəvan tərəfdaşlığın əvvəlindən ilk dəfə olaraq yardım alan deyil, donor ölkə qismində çıxış edib. Ermənistan Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının resurslarının artırılması üçün təxminən 1 milyon ABŞ dolları ayırıb.

    "Biz öz nümunəmizlə göstərmək istəyirik ki, dəstək alan ölkə düzgün və ardıcıl iş nəticəsində donor ölkəyə də çevrilə bilər", - V.Ovanisyan bildirib.

    Öz növbəsində, A.Nisio vurğulayıb: "Ermənistanın qərarı sadəcə maliyyə öhdəliyi deyil, ümid və həmrəyliyə sərmayədir".

    Ermənistan Dünya Bankı tərəfdaşlıq
    Министр финансов Армении и представитель Всемирного банка обсудили государственно-частное партнерство

    Son xəbərlər

    20:12

    Kobaxidze Xoştariyanı Rusiyadan maliyyələşməkdə ittiham edib

    Region
    20:08

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    20:05

    NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıb

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilib

    Hadisə
    19:43

    Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:29

    Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Region
    19:19

    Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:19

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    19:15
    Foto

    Azərbaycanlı pilot beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti