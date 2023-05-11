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Министр: Эрдоган может позвонить в 2-3 часа ночи

Министр: Эрдоган может позвонить в 2-3 часа ночи Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает и днем и ночью.
В регионе
11 мая 2023 г. 12:49
Министр: Эрдоган может позвонить в 2-3 часа ночи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает и днем и ночью.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber.

Он отметил, что Эрдоган иногда может позвонить в 2-3 часа ночи: "Работать с ним непросто. Он следит за всем. Он осведомлен обо всем, больше чем мы. Я тоже много работаю. Но до него мне далеко".

По словам Чавушоглу, работа с турецким лидером также имеет много преимуществ: "Например, в прошлом году Эрдоган сыграл большую роль в визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию и его встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой".

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Версия на английском языке Minister: Erdogan works day and night
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ərdoğan bəzən gecə saat 2-3-də zəng edir"

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