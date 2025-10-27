Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 18:06
    Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

    Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, комментируя вопрос о перспективах развития торговых отношений двух стран.

    Он отметил, что вместе с соавтором подготовил статью о перспективах торговли двух стран, которая в ближайшее время выйдет в одном из научных журналов.

    "В частности, мы показали, что значительная часть экспорта Азербайджана соответствует нашим потребностям в импорте, и наоборот. То есть мы можем продавать друг другу многие товары", - отметил министр.

    Что касается торговли Армении с Турцией, то ее объем может вырасти до $750-800 млн в год (по сравнению с $336 млн за 2024 год - ред.), отметил он.

    Геворг Папоян Армения Азербайджан торговля
    İqtisadiyyat naziri: "Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır"

    Последние новости

    18:26

    Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе

    Другие страны
    18:19

    Президент Сербии посетит Узбекистан 28-31 октября - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:15

    Азербайджан и Турция провели очередные политконсультации на уровне МИД

    Внешняя политика
    18:14

    Бахар Мурадова: Каждый родитель обязан обеспечить ребенку доступ к образованию

    Социальная защита
    18:13
    Фото

    Байрамов обсудил с замглавы МИД Турции сотрудничество и региональные вопросы

    Внешняя политика
    18:06

    Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

    В регионе
    18:06
    Фото

    АЖД и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    18:05

    Счетная палата выявила в "Азеристиликтеджхизат" неучтенные котельные и активы

    Финансы
    17:57

    Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

    Внешняя политика
    Лента новостей