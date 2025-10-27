İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İqtisadiyyat naziri: "Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır"

    Biznes
    • 27 oktyabr, 2025
    • 18:11
    İqtisadiyyat naziri: Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır

    Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf perspektivləri ilə bağlı sualı şərh edərkən bildirib.

    O qeyd edib ki, həmmüəlliflə birlikdə iki ölkənin ticarət perspektivləri haqqında məqalə hazırlayıb və bu məqalə yaxın vaxtlarda elmi jurnallardan birində dərc olunacaq.

    "Xüsusilə, biz nümayiş etdirdik ki, Azərbaycanın ixracının əhəmiyyətli hissəsi bizim idxal tələbatımıza uyğun gəlir və əksinə. Yəni biz bir-birimizə çoxlu mal sata bilərik", - nazir qeyd edib.

    Ermənistanın Türkiyə ilə ticarətinə gəlincə, onun dəyəri ildə 750-800 milyon dollara qədər arta bilər (2024-cü ildəki 336 milyon dollarla müqayisədə - red.)", - o deyib.

    Azərbaycan Ermənistan Gevork Papoyan
    Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

    Son xəbərlər

    18:15

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnib

    Futbol
    18:11

    İqtisadiyyat naziri: "Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır"

    Biznes
    18:11

    Azərbaycanda daha iki müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:02
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:59

    Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:57

    Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    17:54
    Foto

    Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    17:43

    Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"

    Futbol
    17:43

    Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti