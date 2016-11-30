Министр: Частные трансферты в Армению сократились в 2 раза

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Частные трансферты в Армению в 2016 году составят менее 1 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в парламенте министр финансов Армении Вардан Арамян.

Ранее этот показатель составлял более 2 млрд. долларов.

"Трансферты составляют 18 – 19% ВВП Армении, поэтому их спад сразу дал о себе знать. Но государство постаралось, как могло, возместить этот спад за счёт внутренних ресурсов", - добавил министр.