Министерство национальной обороны Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном
- 18 октября, 2025
- 13:04
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.
Как сообщает Report, в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X говорится:
"Поздравляем братский Азербайджан с Днем восстановления независимости и передаем от всего сердца наши приветствия героическому азербайджанскому народу.
Под лозунгом "Одна нация - два государства" мы всегда будем рядом с нашими братьями.
Да здравствует братство Турции и Азербайджана!" - отмечается в публикации.
İki bedende bir can; Türkiye-Azerbaycan! 🇹🇷🇦🇿— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2025
Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz.
Kardeşlerimizle “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.
Yaşasın Türkiye-Azerbaycan… pic.twitter.com/22sHeHXyuU