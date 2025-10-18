Министерство национальной обороны Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.

Как сообщает Report, в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X говорится:

"Поздравляем братский Азербайджан с Днем восстановления независимости и передаем от всего сердца наши приветствия героическому азербайджанскому народу.

Под лозунгом "Одна нация - два государства" мы всегда будем рядом с нашими братьями.

Да здравствует братство Турции и Азербайджана!" - отмечается в публикации.