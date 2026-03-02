Минэнерго Казахстана: Инцидент в порту Новороссийск не повлиял на экспорт казахстанской нефти

Инцидент на нефтеналивном терминале "Шесхарис" в порту Новороссийск не повлиял на производственные показатели казахстанских нефтедобывающих предприятий.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в Министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве уточнили, что добыча и экспорт казахстанской нефти продолжаются в штатном режиме, нарушений в работе экспортной инфраструктуры не зафиксировано.

"Министерство энергетики осуществляет мониторинг ситуации во взаимодействии с профильными организациями и операторами инфраструктуры", - говорится в информации.

Как сообщалось, ВСУ ночью беспилотниками атаковали Новороссийск. В результате атак загорелся наливной причал на топливном терминале.