    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 15:17
    Минэнерго Казахстана: Инцидент в порту Новороссийск не повлиял на экспорт казахстанской нефти

    Инцидент на нефтеналивном терминале "Шесхарис" в порту Новороссийск не повлиял на производственные показатели казахстанских нефтедобывающих предприятий.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в Министерство энергетики Казахстана.

    В ведомстве уточнили, что добыча и экспорт казахстанской нефти продолжаются в штатном режиме, нарушений в работе экспортной инфраструктуры не зафиксировано.

    "Министерство энергетики осуществляет мониторинг ситуации во взаимодействии с профильными организациями и операторами инфраструктуры", - говорится в информации.

    Как сообщалось, ВСУ ночью беспилотниками атаковали Новороссийск. В результате атак загорелся наливной причал на топливном терминале.

