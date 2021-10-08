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Михаил Саакашвили в тюрьме прекратил голодовку

Михаил Саакашвили в тюрьме прекратил голодовку Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, стал принимать пищу, в частности мед и натуральные соки.
В регионе
8 октября 2021 г. 23:56
Михаил Саакашвили в тюрьме прекратил голодовку
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, стал принимать пищу, в частности мед и натуральные соки.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

У Саакашвили в тюрьме был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду. Он начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок, что говорит о том, что так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения", - приводит пресс-служба слова главы Специальной пенитенциарной службы Ники Цхварашвили.

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Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvili aclıq aksiyasını dayandırıb

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