Михаил Саакашвили в тюрьме прекратил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, стал принимать пищу, в частности мед и натуральные соки.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, стал принимать пищу, в частности мед и натуральные соки.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

У Саакашвили в тюрьме был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду. Он начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок, что говорит о том, что так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения", - приводит пресс-служба слова главы Специальной пенитенциарной службы Ники Цхварашвили.