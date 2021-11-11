Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки.
Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщил его адвокат Ника Гварамия после того как навестил своего подзащитного.
"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое вынес от осужденного после встречи с ним.
Отметим, что политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция - он проходит по нескольким уголовным делам.