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Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку

Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки.
В регионе
11 ноября 2021 г. 18:51
Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки.

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщил его адвокат Ника Гварамия после того как навестил своего подзащитного.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое вынес от осужденного после встречи с ним.

Отметим, что политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция - он проходит по нескольким уголовным делам.

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Версия на английском языке Mikheil Saakashvili ends hunger strike
Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvili aclıq aksiyasını dayandırıb

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