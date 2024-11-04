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Михаил Подоляк: Рассчитываем на помощь США вне зависимости от итогов выборов

Михаил Подоляк: Рассчитываем на помощь США вне зависимости от итогов выборов Украина хочет, чтобы помощь со стороны США во всех сферах продолжалась, независимо от того, кто станет следующим президентом Америки.
В регионе
4 ноября 2024 г. 13:53
Михаил Подоляк: Рассчитываем на помощь США вне зависимости от итогов выборов

Украина хочет, чтобы помощь со стороны США во всех сферах продолжалась, независимо от того, кто станет следующим президентом Америки.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

США придерживаются политики в целом институциональной поддержки Украины вне зависимости от партийной принадлежности, отметил Подоляк.

"Сегодня такая поддержка есть, то есть и представители республиканской партии, и представители демократов, в том числе и кандидаты на пост президента от них, абсолютно точно высказываются о необходимости продолжать поддержку Украины в полном объеме, ну имеется в виду финансовую, военную и пр. и соответственно доведения этой войны", - отметил он.

Советник главы администрации считает, что стоит просто дождаться результатов выборов. Более того, следует спокойно относиться к любым предвыборным заявлениям кандидатов, которые имеют большую свободу в своих высказываниях.

"Ты можешь характеризовать и войну, и ее последствия так, как ты это понимаешь. Другое дело, когда ты уже президент большой страны, и у тебя совершенно другая и юридическая, и фактическая, и политическая ответственность", - отметил он, добавив, что кандидаты, став президентом, действуют несколько иначе.

Независимо от того, считает он, будет ли президентом республиканец Трамп или демократ Харрис, новый глава государства сможет гораздо глубже понять природу этой войны и невозможность о чем-либо договориться с РФ.

"Поэтому на мой взгляд, если будет звонок от нового президента США (считаю, он безусловно будет) президенту Зеленскому, то он очень точно расставит акценты, что необходимо, чтобы эта война была справедливо окончена. И поэтому мы, я думаю, получим в полном объеме ту поддержку, которую мы сегодня имеем от коалиции, где доминируют Соединенные Штаты", - сказал он.

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Версия на английском языке Podolyak: Ukraine wants continued support from US regardless of who is president
Версия на азербайджанском языке Mixaylo Podolyak: Ukrayna ABŞ-də kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq dəstəyin davam etdirilməsini istəyir

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