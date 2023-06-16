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Михаил Подоляк: Мира можно добиться одним звонком

Михаил Подоляк: Мира можно добиться одним звонком Мира можно добиться одним звонком.
В регионе
16 июня 2023 г. 19:00
Михаил Подоляк: Мира можно добиться одним звонком

Мира можно добиться одним звонком.

Как сообщает Report, об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

По его словам, достаточно просто дать приказ о выводе войск с территории чужой суверенной страны: "А дальше можно говорить. Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, не более чем циничный, лицемерный пропагандистский блеф".

Отметим, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть любые идеи, которые могут привести к урегулированию ситуации в Украине.

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