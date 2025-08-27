МИД Узбекистана и Японии подписали совместное коммюнике о стратегическом диалоге

Узбекистан и Япония подписали совместное коммюнике о стратегическом диалоге между внешнеполитическими ведомствами.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.

"Рады встрече с министром иностранных дел Японии Ивая Такэси сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Вместе с моим коллегой мы провели первый стратегический диалог на уровне министров иностранных дел", - написал он.

Стороны обсудили реализацию крупных проектов в сферах химической промышленности и энергетики, и отметили, что перспективными направлениями остаются IT, транспорт, горнодобыча и "зеленая" энергетика.

"Совместное коммюнике о стратегическом диалоге между Министерствами иностранных дел, которое мы подписали сегодня, несомненно, будет служить наилучшим интересам в укреплении отношений - от политического до экономического измерения, от образования до межчеловеческих контактов", - добавил он.