    МИД Узбекистана и Японии подписали совместное коммюнике о стратегическом диалоге

    В регионе
    • 27 августа, 2025
    • 13:56
    МИД Узбекистана и Японии подписали совместное коммюнике о стратегическом диалоге

    Узбекистан и Япония подписали совместное коммюнике о стратегическом диалоге между внешнеполитическими ведомствами.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.

    "Рады встрече с министром иностранных дел Японии Ивая Такэси сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Вместе с моим коллегой мы провели первый стратегический диалог на уровне министров иностранных дел", - написал он.

    Стороны обсудили реализацию крупных проектов в сферах химической промышленности и энергетики, и отметили, что перспективными направлениями остаются IT, транспорт, горнодобыча и "зеленая" энергетика.

    "Совместное коммюнике о стратегическом диалоге между Министерствами иностранных дел, которое мы подписали сегодня, несомненно, будет служить наилучшим интересам в укреплении отношений - от политического до экономического измерения, от образования до межчеловеческих контактов", - добавил он.

    Özbəkistan və Yaponiya XİN-ləri arasında strateji dialoq haqqında birgə kommünike imzalanıb

