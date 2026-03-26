МИД: Турция расследует атаку на танкер ALTURA в Черном море

В Анкаре обеспокоены атакой дрона на нефтяной танкер ALTURA в Черном море.

Как сообщает Report, об этом в соцсети X написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Турции Онджу Кечели.

"Профильные органы проводят расследование и осуществляют необходимые технические процедуры в связи с атакой. Состояние здоровья находившихся на борту 27 членов экипажа, являющихся гражданами Турции, удовлетворительное", - отметил представитель МИД.

Он подчеркнул, что подобные атаки, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции в Черном море и противоречащие нормам международного права, создают серьезные риски для безопасности жизни людей, навигации и экологии в регионе.

"Мы продолжаем контакты с соответствующими сторонами в целях предотвращения распространения войны на акваторию Черного моря и дальнейшей эскалации напряженности", - указал О. Кечели.

Он добавил, что Турция оставляет за собой право принимать необходимые меры в рамках международного права для защиты своих экономических интересов и деятельности в регионе.

Напомним, что 26 марта в Черном море безэкипажным катером был атакован нефтяной танкер ALTURA.