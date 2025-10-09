Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Трое турецких депутатов, находившихся на судах "Флотилии свободы", задержанных Израилем, отправились в Азербайджан, откуда вернутся в Турцию.

Как передает Report, об этом представитель МИД Турции Онджул Кечели написал в соцсети Х.

"Мы продолжаем прилагать усилия для того, чтобы другие наши граждане смогли прибыть в нашу страну завтра специальным рейсом. Если это произойдет, мы планируем эвакуировать этим рейсом граждан третьих стран", - отметил он.

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir.



Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor.



Gerçekleşmesi… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 9, 2025

14:04

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил источник в МИД Турции.

По информации ведомства, парламентарии после высадки в порту Ашдод были доставлены в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Рассматривается возможность их возвращения в Турцию авиарейсом через третью страну.

Отмечается, что еще 18 граждан Турции перевезены в тюрьму Кециот, и консульские сотрудники в Тель-Авиве планируют встретиться с ними сегодня лично.