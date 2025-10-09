Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО
- 09 октября, 2025
- 14:24
Трое турецких депутатов, находившихся на судах "Флотилии свободы", задержанных Израилем, отправились в Азербайджан, откуда вернутся в Турцию.
Как передает Report, об этом представитель МИД Турции Онджул Кечели написал в соцсети Х.
"Мы продолжаем прилагать усилия для того, чтобы другие наши граждане смогли прибыть в нашу страну завтра специальным рейсом. Если это произойдет, мы планируем эвакуировать этим рейсом граждан третьих стран", - отметил он.
İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir.— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 9, 2025
Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor.
Gerçekleşmesi…
Трое депутатов парламента Турции, задержанных Израилем на судах "Флотилии свободы", могут вернуться в страну уже сегодня.
Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил источник в МИД Турции.
По информации ведомства, парламентарии после высадки в порту Ашдод были доставлены в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Рассматривается возможность их возвращения в Турцию авиарейсом через третью страну.
Отмечается, что еще 18 граждан Турции перевезены в тюрьму Кециот, и консульские сотрудники в Тель-Авиве планируют встретиться с ними сегодня лично.