    Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 14:24
    Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Трое турецких депутатов, находившихся на судах "Флотилии свободы", задержанных Израилем, отправились в Азербайджан, откуда вернутся в Турцию.

    Как передает Report, об этом представитель МИД Турции Онджул Кечели написал в соцсети Х.

    "Мы продолжаем прилагать усилия для того, чтобы другие наши граждане смогли прибыть в нашу страну завтра специальным рейсом. Если это произойдет, мы планируем эвакуировать этим рейсом граждан третьих стран", - отметил он.

    Трое депутатов парламента Турции, задержанных Израилем на судах "Флотилии свободы", могут вернуться в страну уже сегодня.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил источник в МИД Турции.

    По информации ведомства, парламентарии после высадки в порту Ашдод были доставлены в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Рассматривается возможность их возвращения в Турцию авиарейсом через третью страну.

    Отмечается, что еще 18 граждан Турции перевезены в тюрьму Кециот, и консульские сотрудники в Тель-Авиве планируют встретиться с ними сегодня лично.

    İsrailin saxladığı üç türkiyəli deputat Azərbaycana gətirilir -YENİLƏNİB

