Анкара предупредила о рисках для региона после атаки Ирана на Нахчыван

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с атакой Ирана беспилотниками на Нахчыван.

Как сообщает Report, в заявлении ведомства решительно осуждаются атаки беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику со стороны Ирана.

"Мы вновь подчеркиваем необходимость немедленного прекращения подобных нападений, направленных против третьих стран в регионе и повышающих риск расширения войны. Турция и впредь, как и всегда, будет продолжать поддерживать Азербайджан", - говорится в тексте заявления.