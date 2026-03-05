Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Анкара предупредила о рисках для региона после атаки Ирана на Нахчыван

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 17:37
    Анкара предупредила о рисках для региона после атаки Ирана на Нахчыван

    Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с атакой Ирана беспилотниками на Нахчыван.

    Как сообщает Report, в заявлении ведомства решительно осуждаются атаки беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику со стороны Ирана.

    "Мы вновь подчеркиваем необходимость немедленного прекращения подобных нападений, направленных против третьих стран в регионе и повышающих риск расширения войны. Турция и впредь, как и всегда, будет продолжать поддерживать Азербайджан", - говорится в тексте заявления.

