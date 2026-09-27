Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    МИД Турции почтил память шехидов Отечественной войны

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 10:42
    МИД Турции почтил память шехидов Отечественной войны

    Министерство иностранных дел Турции почтило память шехидов Отечественной войны в связи с 27 сентября - Днём памяти.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Турции в социальной сети X.

    "В связи с 27 сентября - Днём памяти с уважением и милостью чтим память наших азербайджанских братьев, погибших за Карабах", - говорится в публикации.

    Отмечается, что Турция продолжит быть рядом с Азербайджаном под девизом "Одна нация - два государства".

    МИД Турции 27 Сентября – День памяти
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    MiniBoss

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