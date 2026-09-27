МИД Турции почтил память шехидов Отечественной войны

Министерство иностранных дел Турции почтило память шехидов Отечественной войны в связи с 27 сентября - Днём памяти.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Турции в социальной сети X.

"В связи с 27 сентября - Днём памяти с уважением и милостью чтим память наших азербайджанских братьев, погибших за Карабах", - говорится в публикации.

Отмечается, что Турция продолжит быть рядом с Азербайджаном под девизом "Одна нация - два государства".