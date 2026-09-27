МИД Турции почтил память шехидов Отечественной войны
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 10:42
Министерство иностранных дел Турции почтило память шехидов Отечественной войны в связи с 27 сентября - Днём памяти.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Турции в социальной сети X.
"В связи с 27 сентября - Днём памяти с уважением и милостью чтим память наших азербайджанских братьев, погибших за Карабах", - говорится в публикации.
Отмечается, что Турция продолжит быть рядом с Азербайджаном под девизом "Одна нация - два государства".
Türkiyə XİN: Qarabağ uğrunda şəhid olan azərbaycanlıları hörmət və rəhmətlə anırıq
Türkiye's Foreign Ministry commemorates martyrs of Patriotic War
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