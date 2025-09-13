МИД Турции осудил теракт в Пакистане

Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило сегодняшний теракт в Пакистане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате теракта, произошедшего сегодня в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Мы самым решительным образом осуждаем этот подлый теракт и молимся о милости Аллаха для погибших", - подчеркнули в МИД.

Напомним, что 13 сентября на северо-западе Пакистана в засаде, устроенной боевиками группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (Движение талибов Пакистана), погибли по меньшей мере 12 сотрудников пакистанских сил безопасности.