МИД Турции осудил теракт в Пакистане
В регионе
- 13 сентября, 2025
- 18:34
Министерство иностранных дел (МИД) Турции осудило сегодняшний теракт в Пакистане.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.
"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате теракта, произошедшего сегодня в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Мы самым решительным образом осуждаем этот подлый теракт и молимся о милости Аллаха для погибших", - подчеркнули в МИД.
Напомним, что 13 сентября на северо-западе Пакистана в засаде, устроенной боевиками группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (Движение талибов Пакистана), погибли по меньшей мере 12 сотрудников пакистанских сил безопасности.
