    Türkiyə XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyib

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 18:22
    Türkiyə XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyib

    Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanda baş verən terror hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, XİN bu barədə bəyanat yayıb.

    "Pakistanın Xeybər-Pahtunva əyalətində bu gün baş verən terror hücumunda həyatını itirənlərin olmasından böyük kədər hissi keçiririk. Bu alçaq terror hücumunu ən sərt şəkildə qınayır, həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyirik", - bəyanatda vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 13-də Pakistanın şimal-qərbində "Təhriki Talibani Pakistan" (Pakistan Talibanı Hərəkatı) qruplaşmasının silahlılarının qurduğu pusquda azı 12 pakistanlı təhlükəsizlik əməkdaşı həlak olub.

    Türkiyə XİN Pakistan terror
    МИД Турции осудил теракт в Пакистане

