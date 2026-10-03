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    МИД Турции: Намерены вывести сотрудничество в рамках ОТГ на более высокий уровень

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 11:21
    МИД Турции: Намерены вывести сотрудничество в рамках ОТГ на более высокий уровень

    Турция полна решимости вывести сотрудничество и интеграцию в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) на более высокий уровень.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Турции в соцсети X по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.

    "В 17-ю годовщину Нахчыванского соглашения, заложившего основы Организации тюркских государств, мы с гордостью и воодушевлением отмечаем День сотрудничества тюркских государств.

    Черпая силу в нашей общей истории, языке и многовековых братских связях, мы полны решимости превращать человеческий, экономический и стратегический потенциал тюркских государств в общее благосостояние, а также выводить наше сотрудничество и интеграцию на более высокий уровень.

    Мы вместе строим Тюркский век на основе единства и солидарности", - говорится в публикации.

    МИД Турции Организация тюркских государств (ОТГ) Нахчыванское соглашение
    Türkiyə XİN: Türk dövlətlərinin əməkdaşlıq və inteqrasiyasını daha da yüksəltməyə qərarlıyıq
    MFA: Türkiye reaffirms commitment to deeper Turkic integration
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