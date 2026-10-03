МИД Турции: Намерены вывести сотрудничество в рамках ОТГ на более высокий уровень
- 03 октября, 2026
- 11:21
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Турция полна решимости вывести сотрудничество и интеграцию в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) на более высокий уровень.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Турции в соцсети X по случаю Дня сотрудничества тюркских государств.
"В 17-ю годовщину Нахчыванского соглашения, заложившего основы Организации тюркских государств, мы с гордостью и воодушевлением отмечаем День сотрудничества тюркских государств.
Черпая силу в нашей общей истории, языке и многовековых братских связях, мы полны решимости превращать человеческий, экономический и стратегический потенциал тюркских государств в общее благосостояние, а также выводить наше сотрудничество и интеграцию на более высокий уровень.
Мы вместе строим Тюркский век на основе единства и солидарности", - говорится в публикации.
Türk Devletleri Teşkilatı’nın temellerini atan Nahçıvan Anlaşması’nın 17. yıldönümünde, Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü gurur ve coşkuyla kutluyoruz!— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 3, 2026
Ortak tarihimizden, dilimizden ve köklü kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, Türk Devletlerinin sahip olduğu beşerî,… pic.twitter.com/u3REJud9af