Türkiyə XİN: Türk dövlətlərinin əməkdaşlıq və inteqrasiyasını daha da yüksəltməyə qərarlıyıq
- 03 oktyabr, 2026
- 11:09
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Ortaq tariximizdən, dilimizdən və köklü qardaşlıq bağlarımızdan aldığımız güclə Türk dövlətlərinin malik olduğu insan, iqtisadi və strateji potensialı ümumi rifahımıza çevirməyə, əməkdaşlığımızı və inteqrasiyamızı daha yüksək səviyyələrə çatdırmağa qərarlıyıq.
"Report"un məlumatına görə, bu fikir Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial media hesabındakı paylaşımda qeyd olunub.
"Türk Dövlətləri Təşkilatının təməlini qoyan Naxçıvan Sazişinin 17-ci ildönümündə Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Gününü qürur və coşqu ilə qeyd edirik!
Ortaq tariximizdən, dilimizdən və köklü qardaşlıq bağlarımızdan aldığımız güclə Türk dövlətlərinin malik olduğu insan, iqtisadi və strateji potensialı ümumi rifahımıza çevirməyə, əməkdaşlığımızı və inteqrasiyamızı daha yüksək səviyyələrə çatdırmağa qərarlıyıq.
Türk Əsrini birlik və həmrəylik içində qururuq", - paylaşımda qeyd olunub.
Türk Devletleri Teşkilatı’nın temellerini atan Nahçıvan Anlaşması’nın 17. yıldönümünde, Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü gurur ve coşkuyla kutluyoruz!— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 3, 2026
Ortak tarihimizden, dilimizden ve köklü kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, Türk Devletlerinin sahip olduğu beşerî,… pic.twitter.com/u3REJud9af