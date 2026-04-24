МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

В МИД Турции заявили, что атмосфера мира и стабильности на Южном Кавказе является жестким ответом на попытки политиков ряда внерегиональных государств использовать события 1915 года в Османской империи для разжигания межнациональной вражды.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Формирующаяся на Южном Кавказе атмосфера мира является сильным ответом тех, кто стремится превратить регион в пространство сотрудничества и стабильности, тем, кто пытается разжечь вражду ссылаясь на историю", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Анкара и Ереван придерживаются четкой позиции о недопустимости политизации вопроса о событиях 1915 года. "При этом, некоторые политики из третьих стран пытаются использовать эту тему в собственных, недалеких политических целях или для сокрытия собственной ответственности", - добавили в министерстве.

В МИД Турции напомнили, что страна открыла свои архивы для объективного и научного изучения исторических событий и предложила создать совместную комиссию. "Данная инициатива сохраняет свою актуальность", - говорится в заявлении.