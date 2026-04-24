    В регионе
    • 24 апреля, 2026
    • 21:08
    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В МИД Турции заявили, что атмосфера мира и стабильности на Южном Кавказе является жестким ответом на попытки политиков ряда внерегиональных государств использовать события 1915 года в Османской империи для разжигания межнациональной вражды.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

    "Формирующаяся на Южном Кавказе атмосфера мира является сильным ответом тех, кто стремится превратить регион в пространство сотрудничества и стабильности, тем, кто пытается разжечь вражду ссылаясь на историю", - говорится в заявлении.

    В ведомстве отметили, что Анкара и Ереван придерживаются четкой позиции о недопустимости политизации вопроса о событиях 1915 года. "При этом, некоторые политики из третьих стран пытаются использовать эту тему в собственных, недалеких политических целях или для сокрытия собственной ответственности", - добавили в министерстве.

    В МИД Турции напомнили, что страна открыла свои архивы для объективного и научного изучения исторических событий и предложила создать совместную комиссию. "Данная инициатива сохраняет свою актуальность", - говорится в заявлении.

    МИД Турции Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Южный Кавказ
    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Последние новости

    23:05

    Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле

    Футбол
    22:53

    США расширили антииранские санкции

    Другие страны
    22:37
    Фото

    В Ханкенди состоялась презентация документального фильма Yaradan

    Внутренняя политика
    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    Лента новостей