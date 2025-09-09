МИД Турции: Израиль пытается затягивать войну
В регионе
- 09 сентября, 2025
- 19:21
Нападение на делегацию ХАМАС в Дохе во время продолжающихся переговоров о прекращении огня показывает, что Израиль не стремится к достижению мира, а пытается затягивать войну.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
Отмечается, что "атака на Катар, выступавший посредником в переговорах о прекращении огня, показывает, что он вошел в список стран, на которые нацелился Израиль".
МИД Турции заявил о поддержке Катара и осудил это нападение.
Напомним, что сегодня Израиль провел операцию в Дохе по уничтожению высокопоставленных руководителей ХАМАС.
Последние новости
20:30
Кения и Азербайджан обсудили обмен опытом между Huduma и ASAN ServiceВнешняя политика
20:24
Сборная Азербайджана U-21 сыграла вничью с Болгарией в отборочном этапе ЧЕФутбол
20:16
Евросоюз значительно усилит оборонную готовность к 2030 годуДругие страны
20:03
Фото
ЧМ-2026: Начался матч Азербайджан - УкраинаФутбол
19:55
Видео
СМИ: Израиль заявляет о гибели шести чиновников ХАМАС при атаке на Доху - ОБНОВЛЕНО-5Другие страны
19:51
Фото
В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена ВарданянаПроисшествия
19:45
Фото
Азербайджан и Египет обсудили вопросы региональной и международной повесткиВнешняя политика
19:43
Тюркские страны планируют запустить платформу "зеленых финансов"Финансы
19:37