МИД Турции: Израиль пытается затягивать войну

Нападение на делегацию ХАМАС в Дохе во время продолжающихся переговоров о прекращении огня показывает, что Израиль не стремится к достижению мира, а пытается затягивать войну.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что "атака на Катар, выступавший посредником в переговорах о прекращении огня, показывает, что он вошел в список стран, на которые нацелился Израиль".

МИД Турции заявил о поддержке Катара и осудил это нападение.

Напомним, что сегодня Израиль провел операцию в Дохе по уничтожению высокопоставленных руководителей ХАМАС.