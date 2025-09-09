ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    МИД Турции: Израиль пытается затягивать войну

    В регионе
    09 сентября, 2025
    19:21
    Нападение на делегацию ХАМАС в Дохе во время продолжающихся переговоров о прекращении огня показывает, что Израиль не стремится к достижению мира, а пытается затягивать войну.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

    Отмечается, что "атака на Катар, выступавший посредником в переговорах о прекращении огня, показывает, что он вошел в список стран, на которые нацелился Израиль".

    МИД Турции заявил о поддержке Катара и осудил это нападение.

    Напомним, что сегодня Израиль провел операцию в Дохе по уничтожению высокопоставленных руководителей ХАМАС.

    Türkiyə XİN: İsrail müharibəni uzatmağa çalışır

