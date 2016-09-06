Чавушоглу: Граждане Турции призывают власти остановить процесс присоединения к ЕС

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Граждане Турции, видя "двойные стандарты" Евросоюза, призывают власти остановить процесс переговоров о присоединении страны к ЕС.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Народ Турции наблюдает двойные стандарты (ЕС)", - заявил глава МИД в Словении. "Мы испытываем значительное давление, чтобы приостановить процесс переговоров", - добавил он.

Он обвинил европейский блок в том, что он критикует своих соседей, но отказывается принимать критику в свой адрес. По его словам, турки были разочарованы тем, что после попытки переворота в июле не было визитов и заявлений в поддержку страны.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз может отменить визы для граждан Турции с 1 октября, только если Анкара выполнит все необходимые условия, в том числе изменит антитеррористическое законодательство. Как сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в начале сентября, решение по либерализации визового режима между ЕС и Турцией может быть достигнуто в ближайшие недели.