МИД Турции: Аннексия Западного берега Иордана противоречит международному праву
В регионе
- 22 октября, 2025
- 23:34
Шаг израильского парламента (Кнессета), направленный на аннексию Западного берега реки Иордан, противоречит международному праву и не имеет юридической силы.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
Официальная Анкара расценила подобный шаг как провокацию, особенно в период, когда продолжаются усилия по установлению мира в Газе.
"Западный берег реки Иордан - это палестинская территория. Необходимо не допустить попыток Израиля создать на этой земле незаконные факты", - отмечается в заявлении.
Напомним, что Кнессет в первом чтении утвердил законопроект о распространении израильского законодательства на Западный берег реки Иордан.
