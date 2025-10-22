МИД Турции: Аннексия Западного берега Иордана противоречит международному праву

Шаг израильского парламента (Кнессета), направленный на аннексию Западного берега реки Иордан, противоречит международному праву и не имеет юридической силы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Официальная Анкара расценила подобный шаг как провокацию, особенно в период, когда продолжаются усилия по установлению мира в Газе.

"Западный берег реки Иордан - это палестинская территория. Необходимо не допустить попыток Израиля создать на этой земле незаконные факты", - отмечается в заявлении.

Напомним, что Кнессет в первом чтении утвердил законопроект о распространении израильского законодательства на Западный берег реки Иордан.