    Türkiyə XİN: Knessetin İordan çayının Qərb sahili ilə bağlı qərarı beynəlxalq hüquqa ziddir

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 23:31
    Türkiyə XİN: Knessetin İordan çayının Qərb sahili ilə bağlı qərarı beynəlxalq hüquqa ziddir

    İsrail parlamentinin (Knesset) İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqına yönəlmiş addımı beynəlxalq hüquqa ziddir və hüquqi qüvvəyə malik deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) yaydığı bəyanatda vurğulanıb.

    Rəsmi Ankara Qəzzada sülhün bərqərar olunmasına dair səylərin davam etdiyi bir dövrdə belə bir addımın atılmasını təxribat kimi dəyərləndirib.

    "İordan çayının Qərb sahili Fələstin torpağıdır. Bu ərazidə İsrailin qanunsuz fakt yaratma cəhdlərinə yol verilməməlidir", - bəyanatda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, Knesset ölkə qanunvericiliyinin İordan çayının Qərb sahilinə şamil edilməsi haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqləyib.

    İordan çayı Knesset Türkiyə
