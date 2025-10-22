Knesset İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 18:56
İsrail parlamenti (Knesset) ölkə qanunvericiliyinin İordan çayının Qərb sahilinə şamil edilməsi haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Baş nazir Benyamin Netanyahunun "Likud" partiyası təşəbbüsü dəstəkləməyib. Parlament üzvlərinin təklif etdiyi qanun layihəsi çox az səs fərqi (25/24) ilə qəbul edilib.
Layihə üçüncü oxunuşda qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minəcək.
Son xəbərlər
19:05
Mingəçevirdə 39 yaşlı kişi kanalda batıbHadisə
18:56
Knesset İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edibDigər ölkələr
18:54
Foto
Şəkidə UEFA-nın dəstəyi ilə D kateqoriyalı məşqçi kurslarına start verilibFutbol
18:48
Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş veribİnfrastruktur
18:47
İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edibRegion
18:42
Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilibDigər ölkələr
18:40
Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:39
ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunubİnfrastruktur
18:36