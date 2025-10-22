İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Knesset İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:56
    Knesset İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edib

    İsrail parlamenti (Knesset) ölkə qanunvericiliyinin İordan çayının Qərb sahilinə şamil edilməsi haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Baş nazir Benyamin Netanyahunun "Likud" partiyası təşəbbüsü dəstəkləməyib. Parlament üzvlərinin təklif etdiyi qanun layihəsi çox az səs fərqi (25/24) ilə qəbul edilib.

    Layihə üçüncü oxunuşda qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minəcək.

    İsrail İordan çayı qanun
    Кнессет одобрил в первом чтении закон об аннексии Западного берега

    Son xəbərlər

    19:05

    Mingəçevirdə 39 yaşlı kişi kanalda batıb

    Hadisə
    18:56

    Knesset İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edib

    Digər ölkələr
    18:54
    Foto

    Şəkidə UEFA-nın dəstəyi ilə D kateqoriyalı məşqçi kurslarına start verilib

    Futbol
    18:48

    Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib

    İnfrastruktur
    18:47

    İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edib

    Region
    18:42

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    18:40

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:39

    ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    18:36

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti