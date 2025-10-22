Кнессет одобрил в первом чтении закон об аннексии Западного берега

Израильский парламент (Кнессет) в первом чтении одобрил законопроект о распространении израильского законодательства на оккупированный Западный берег реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" инициативу не поддержала. Законопроект, предложенный депутатами парламента, был принят с минимальным перевесом - 25 голосов против 24.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят в третьем чтении.