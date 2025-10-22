Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Кнессет одобрил в первом чтении закон об аннексии Западного берега

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 18:44
    Кнессет одобрил в первом чтении закон об аннексии Западного берега

    Израильский парламент (Кнессет) в первом чтении одобрил законопроект о распространении израильского законодательства на оккупированный Западный берег реки Иордан.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" инициативу не поддержала. Законопроект, предложенный депутатами парламента, был принят с минимальным перевесом - 25 голосов против 24.

    Для вступления в силу законопроект должен быть принят в третьем чтении.

    Израиль законопроект Западный берег реки Иордан
    Knesset İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edib

