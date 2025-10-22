Кнессет одобрил в первом чтении закон об аннексии Западного берега
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 18:44
Израильский парламент (Кнессет) в первом чтении одобрил законопроект о распространении израильского законодательства на оккупированный Западный берег реки Иордан.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" инициативу не поддержала. Законопроект, предложенный депутатами парламента, был принят с минимальным перевесом - 25 голосов против 24.
Для вступления в силу законопроект должен быть принят в третьем чтении.
Последние новости
19:21
Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города КорчаЭнергетика
19:09
АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–БакуИнфраструктура
19:07
На станции метро "Нариманов" скончался пассажирИнфраструктура
19:06
Бездымная трансформация: от риска к альтернативеБизнес
19:00
В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и АзербайджанаВ регионе
18:58
Осман Бойраз: Средний коридор проходит через регион с минимальными геополитические рискамиВ регионе
18:57
Хуситы освободили 12 сотрудников ООНДругие страны
18:54
В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцевВнешняя политика
18:44