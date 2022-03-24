О нас
Аудио новости

МИД России: Проекты развития транспортного маршрута Азербайджан-Армения продолжаются

МИД России: Проекты развития транспортного маршрута Азербайджан-Армения продолжаются «Трехсторонняя рабочая группа между Россией, Азербайджаном и Арменией под сопредседательством вице-премьеров может быть не такой быстрой, как хотелось бы, но согласование пакета проектов по развитию транспортных маршрутов продолжается, с особым упором на
В регионе
24 марта 2022 г. 19:32
МИД России: Проекты развития транспортного маршрута Азербайджан-Армения продолжаются

"Трехсторонняя рабочая группа между Россией, Азербайджаном и Арменией под сопредседательством вице-премьеров может быть не такой быстрой, как хотелось бы, но согласование пакета проектов по развитию транспортных маршрутов продолжается, с особым упором на железнодорожное и автомобильное сообщение".

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, посвященного выполнению договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

Что касается процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы при содействии России, Захарова сказала, что межведомственные контакты продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Azərbaycan-Ermənistan nəqliyyat marşrutlarının inkişafı layihələri davam edir

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi