МИД России: Проекты развития транспортного маршрута Азербайджан-Армения продолжаются

«Трехсторонняя рабочая группа между Россией, Азербайджаном и Арменией под сопредседательством вице-премьеров может быть не такой быстрой, как хотелось бы, но согласование пакета проектов по развитию транспортных маршрутов продолжается, с особым упором на

"Трехсторонняя рабочая группа между Россией, Азербайджаном и Арменией под сопредседательством вице-премьеров может быть не такой быстрой, как хотелось бы, но согласование пакета проектов по развитию транспортных маршрутов продолжается, с особым упором на железнодорожное и автомобильное сообщение".

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, посвященного выполнению договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

Что касается процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы при содействии России, Захарова сказала, что межведомственные контакты продолжаются.