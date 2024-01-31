МИД РФ: Реализация трехсторонних договоренностей - гарантия мира на Южном Кавказе

Наилучшей гарантией мира на Южном Кавказе является использование принципов трехсторонних договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении.

Наилучшей гарантией мира на Южном Кавказе является использование принципов трехсторонних договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы уверены, что наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого долгосрочного мира на Южном Кавказе является скорейшее возобновление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, заключенных в период с 2020 по 2022 год", - сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ, упомянутые договоренности включают безальтернативную дорожную карту примирения между Баку и Ереваном, а также выработку мирного договора между странами.