О нас

МИД РФ: Реализация трехсторонних договоренностей - гарантия мира на Южном Кавказе

МИД РФ: Реализация трехсторонних договоренностей - гарантия мира на Южном Кавказе Наилучшей гарантией мира на Южном Кавказе является использование принципов трехсторонних договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении.
В регионе
31 января 2024 г. 14:44
МИД РФ: Реализация трехсторонних договоренностей - гарантия мира на Южном Кавказе

Наилучшей гарантией мира на Южном Кавказе является использование принципов трехсторонних договоренностей, достигнутых лидерами Азербайджана, России и Армении.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы уверены, что наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого долгосрочного мира на Южном Кавказе является скорейшее возобновление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, заключенных в период с 2020 по 2022 год", - сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ, упомянутые договоренности включают безальтернативную дорожную карту примирения между Баку и Ереваном, а также выработку мирного договора между странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian MFA: Implementation of tripartite agreements - guarantee of peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsi Cənubi Qafqazda sülhün təminatıdır”

Другие новости из категории

Глава Минфина Армении: Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены
Глава Минфина Армении: Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены
31 января 2024 г. 15:00
СНБ Армении осуществляет следственные мероприятия в Минэкономики
СНБ Армении осуществляет следственные мероприятия в Минэкономики
31 января 2024 г. 14:18
СГБ Грузии проводит обыск в доме блогера из-за сообщений о терроризме
СГБ Грузии проводит обыск в доме блогера из-за сообщений о терроризме
31 января 2024 г. 14:08
Коротченко: Осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване - плевок в лицо России
Коротченко: Осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване - плевок в лицо России
31 января 2024 г. 13:13
Еще один кандидат в президенты России вышел из предвыборной гонки
Еще один кандидат в президенты России вышел из предвыборной гонки
31 января 2024 г. 13:13
Спикер парламента Армении и глава нижней палаты Чехии обсудили нормализацию между Баку и Ереваном
Спикер парламента Армении и глава нижней палаты Чехии обсудили нормализацию между Баку и Ереваном
31 января 2024 г. 13:03
Ален Симонян: Необходимость в новой Конституции - результат геополитических изменений в регионе
Ален Симонян: Необходимость в новой Конституции - результат геополитических изменений в регионе
31 января 2024 г. 12:49
Пашинян снял Испирян с должности заместителя министра экономики
Пашинян снял Испирян с должности заместителя министра экономики
31 января 2024 г. 10:37
Нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана из ячейки Хорасан ИГ
Нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана из ячейки "Хорасан" ИГ
31 января 2024 г. 09:56
В турецкой провинции Хаккари высота снежного покрова превысила 10 метров
ФотоВ турецкой провинции Хаккари высота снежного покрова превысила 10 метров
31 января 2024 г. 05:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi