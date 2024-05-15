Хачатурян: Южный Кавказ может развиваться только с учетом интересов всех стран

Южный Кавказ может развиваться только с учетом интересов всех его стран.

Южный Кавказ может развиваться только с учетом интересов всех его стран.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян, выступая на сессии инвестиционных возможностей Армении в рамках ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Ереване.

"Только с участием всех государств региона, путем совмещения их жизненных интересов можно будет создать предпосылки устойчивого развития на Южном Кавказе", - добавил он.

Отметим, что в связи с ежегодным собранием в ряде улиц ограничено движение транспортных средств, а также запрещено проведение каких-либо митингов.