МИД РФ: Вопрос об ухудшении российско-армянских отношений стоит адресовать Еревану

Вопрос об ухудшении российско-армянских отношений необходимо адресовать Еревану, поскольку Москва остается приверженной союзническим отношениям с этой страной.

Вопрос об ухудшении российско-армянских отношений необходимо адресовать Еревану, поскольку РФ остается приверженной союзническим отношениям с этой страной.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru об ухудшении политических связей Москвы и Еревана.

"Измерение температуры – это, пожалуйста, туда [к официальному Еревану]. Это вот к той стороне, обратите ваши вопросы. Россия всегда была и привержена, и исходила из союзнического уровня отношений с Арменией. Это было исторически. Но, безусловно, эта улица с двусторонним движением. С нашей стороны на этой самой улице никогда никаких зигзагов не было. А все остальное, спросите, пожалуйста, у официального Еревана", - сказала она.