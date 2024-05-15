МИД РФ: Вывод российских пограничников обсуждался по просьбе армянской стороны

По просьбе Армянской стороны были выведены российский миротворческий контингент из армяно-азербайджанской границы.

По просьбе армянской стороны обсуждался вывод российских пограничников из ряда приграничных с Азербайджаном областей Армении.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

"Мы видим, утверждалось, будто вывод пограничников проводится в рамках договоренности Баку и Еревана о неразмещении на совместной границе представителей третьих стран. Все это домыслы. В чем заключается реальность? Она заключается в том, что в ходе переговоров лидеров России и Армении по просьбе армянской стороны обсуждался вывод российских пограничников из ряда приграничных с Азербайджаном областей Армении в связи с выполнением ими ряда ранее поставленных задач", - сказала Захарова.