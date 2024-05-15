ЕБРР в этом году собирается вложить в экономику Армении около 500 млн евро

В этом году Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) планирует инвестировать в экономику Армении около 500 млн евро.

В этом году Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) планирует инвестировать в экономику Армении около 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо на ежегодном собрании банка, которое в этом году проходит в Ереване.

По ее словам, банк намерен подписать в рамках ежегодного собрания 8 соглашений о кредитных линиях с частным сектором Армении.

EБРР намерен и далее поддерживать финансовый сектор, в том числе путем реализации программ по развитию рынка капитала в стране. Намечается активизировать и консультационную поддержку инвестиционному совету при правительстве страны.

Всего, без учета кредитного соглашения по трассе "Север-Юг" (236 млн евро), общий объем инвестиций банка в Армении составлял чуть больше 2,1 млрд евро.