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ЕБРР в этом году собирается вложить в экономику Армении около 500 млн евро

ЕБРР в этом году собирается вложить в экономику Армении около 500 млн евро В этом году Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) планирует инвестировать в экономику Армении около 500 млн евро.
В регионе
15 мая 2024 г. 13:32
ЕБРР в этом году собирается вложить в экономику Армении около 500 млн евро

В этом году Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) планирует инвестировать в экономику Армении около 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо на ежегодном собрании банка, которое в этом году проходит в Ереване.

По ее словам, банк намерен подписать в рамках ежегодного собрания 8 соглашений о кредитных линиях с частным сектором Армении.

EБРР намерен и далее поддерживать финансовый сектор, в том числе путем реализации программ по развитию рынка капитала в стране. Намечается активизировать и консультационную поддержку инвестиционному совету при правительстве страны.

Всего, без учета кредитного соглашения по трассе "Север-Юг" (236 млн евро), общий объем инвестиций банка в Армении составлял чуть больше 2,1 млрд евро.

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