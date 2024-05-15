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В Грузии не будет квоты для женщин в избирательных списках партий

В Грузии не будет квоты для женщин в избирательных списках партий Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на поправки, предусматривающие отмену гендерных квот при формировании партийных избирательных списков.
В регионе
15 мая 2024 г. 16:48
В Грузии не будет квоты для женщин в избирательных списках партий

Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на поправки, предусматривающие отмену гендерных квот при формировании партийных избирательных списков.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Речь идет об отмене требования о том, чтобы как минимум каждый четвертый кандидат в депутаты в партийных избирательных списках был женщиной. Кроме того, сокращается минимально необходимое количество кандидатов в депутаты в партийном списке - с 60 до 30 человек.

Инициированные депутатами от оппозиционной партии "Гирчи" поправки удалось принять благодаря поддержке депутатов от парламентского большинства. Парламент поддержал пакет законопроектов в ускоренном порядке - во втором и третьем чтениях, 4 апреля, а 18 апреля президент воспользовалась правом вето.

Отметим, что 18 апреля президент Грузии отказалась подписывать закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.

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