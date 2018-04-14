МИД Ирана: Запад нанёс удар по САР из-за поражения террористов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ МИД Ирана выступил с решительным осуждением удара США, Великобритании и Франции по Сирии, передает Report со ссылкой на телеканал Al-Manar.

«Министерство иностранных дел Ирана осуждает тройную агрессию по Сирии и предупреждает о её последствиях для региона», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, Запад нанёс удар по САР из-за поражения террористов.