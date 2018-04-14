МИД Ирана: Запад нанёс удар по САР из-за поражения террористов

https://report.az/storage/news/db3286a64749adc34701d35a2bfbdc6e/02442faf-d330-4516-a319-25eafc7095dd_292.jpg
Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ МИД Ирана выступил с решительным осуждением удара США, Великобритании и Франции по Сирии, передает Report со ссылкой на телеканал Al-Manar.
«Министерство иностранных дел Ирана осуждает тройную агрессию по Сирии и предупреждает о её последствиях для региона», — говорится в сообщении.
По мнению ведомства, Запад нанёс удар по САР из-за поражения террористов.
News DepartmentАвтор новости