МИД Ирана: Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции

"Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции".
Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Канани, комментируя трехстороннюю встречу Армении, США и Евросоюза в столице Бельгии Брюсселе.
Он подчеркнул, что региональное сотрудничество важно для установления мира и стабильности на Кавказе:
"Укрепление экономического сотрудничества и расширение коммуникаций играет эффективную роль в установлении мира и стабильности в Кавказском регионе, и в этой связи важно использовать возможности региональных форматов, в том числе формата "3+3".