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МИД Ирана: Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции

МИД Ирана: Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции "Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции".
В регионе
9 апреля 2024 г. 22:07
МИД Ирана: Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции

"Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции".

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Канани, комментируя трехстороннюю встречу Армении, США и Евросоюза в столице Бельгии Брюсселе.

Он подчеркнул, что региональное сотрудничество важно для установления мира и стабильности на Кавказе:

"Укрепление экономического сотрудничества и расширение коммуникаций играет эффективную роль в установлении мира и стабильности в Кавказском регионе, и в этой связи важно использовать возможности региональных форматов, в том числе формата "3+3".

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Версия на азербайджанском языке İran XİN Brüssel görüşünə münasibət bildirib: Cənubi Qafqaz geosiyasi rəqabət meydanına çevrilməməlidir

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