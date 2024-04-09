МИД Ирана: Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции

"Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции".

"Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции".

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Канани, комментируя трехстороннюю встречу Армении, США и Евросоюза в столице Бельгии Брюсселе.

Он подчеркнул, что региональное сотрудничество важно для установления мира и стабильности на Кавказе:

"Укрепление экономического сотрудничества и расширение коммуникаций играет эффективную роль в установлении мира и стабильности в Кавказском регионе, и в этой связи важно использовать возможности региональных форматов, в том числе формата "3+3".