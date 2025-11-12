МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

Иран выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения турецкого военного самолета.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном в соцсети X.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи выразил глубокие соболезнования семьям граждан Турции, погибших в авиакатастрофе. Он также передал слова сочувствия правительству и народу Турции, помолившись о Божьем милосердии для погибших и о терпении и стойкости для их близких.

Напомним, 11 ноября самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.