МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 11:22
Иран выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения турецкого военного самолета.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном в соцсети X.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи выразил глубокие соболезнования семьям граждан Турции, погибших в авиакатастрофе. Он также передал слова сочувствия правительству и народу Турции, помолившись о Божьем милосердии для погибших и о терпении и стойкости для их близких.
Напомним, 11 ноября самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
