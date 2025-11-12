Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 11:22
    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    Иран выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения турецкого военного самолета.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном в соцсети X.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи выразил глубокие соболезнования семьям граждан Турции, погибших в авиакатастрофе. Он также передал слова сочувствия правительству и народу Турции, помолившись о Божьем милосердии для погибших и о терпении и стойкости для их близких.

    Напомним, 11 ноября самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

    Турция крушение C-130 Иран авиакатастрофа Эсмаил Багаи
    İran XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

    Последние новости

    11:40

    В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

    Другие страны
    11:35

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    11:29

    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    11:22

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    11:14

    Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетности

    Финансы
    11:11

    В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

    В регионе
    11:11

    Министр юстиции Украины отстранен от должности

    В регионе
    11:10

    Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:08

    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    В регионе
    Лента новостей