İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    İran XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:27
    İran XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

    İran Türkiyənin hərbi təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqai təyyarə qəzasında ölənlərlə bağlı Türkiyə hökuməti və xalqına başsağlığı sözlərini çatdırıb.

    Xatırladaq ki, noyabrın 11-də Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    Son xəbərlər

    11:41

    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    11:34

    "Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə

    Maliyyə
    11:33

    Braziliya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:32

    Himalay Məmişov: "Qeyri-neft-qaz gəlirlərində artım neft-qaz gəlirlərində artımı üstələyib"

    Maliyyə
    11:32

    Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıb

    Region
    11:30

    Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:30

    Ukraynanın ədliyyə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Region
    11:28

    ADB: "Cənubi Qafqazda KOB-ların payının azalması fonunda iri şirkətlərin kreditləşdirilmə payı artır"

    Biznes
    11:27

    İran XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti