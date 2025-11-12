İran XİN Türkiyəyə başsağlığı verib
Region
- 12 noyabr, 2025
- 11:27
İran Türkiyənin hərbi təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqai təyyarə qəzasında ölənlərlə bağlı Türkiyə hökuməti və xalqına başsağlığı sözlərini çatdırıb.
Xatırladaq ki, noyabrın 11-də Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.
