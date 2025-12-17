Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    МИД Ирана вручил ноту протеста послу Кипра

    В регионе
    • 17 декабря, 2025
    • 10:02
    МИД Ирана вручил ноту протеста послу Кипра

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало кипрского посла в Тегеране Петроса Накузиса после совместного заявления официальных лиц Кипра и ОАЭ, которые Тегеран расценил как вмешательство во внутренние дела страны.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в ходе встречи заместитель министра иностранных дел Ирана и генеральный директор по делам Персидского залива Мохаммед Алибек вручил дипломату ноту протеста.

    "Послу заявили, что острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб являются неотъемлемой частью территории Ирана, а исторический, фактический и бесспорный суверенитет страны над ними не подлежит сомнению. Иран категорически отвергает любые территориальные претензии, расценивая подобные заявления как нарушение основополагающих принципов уважения национального суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в заявлении МИД ИРИ.

    В МИД также призвали власти Кипра незамедлительно исправить допущенную ошибку и воздерживаться от подобных шагов в будущем.

    МИД Иран Кипр посол вызов посла Петрос Накузис ОАЭ
    İran Kiprə nota verib
    Iranian Foreign Ministry delivers note of protest to Cypriot ambassador

    Последние новости

    10:35

    Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло примерно на 5%

    Бизнес
    10:30

    Лукашенко: Киев и Москва хотят гарантий, что война больше не повторится

    Другие страны
    10:28

    Омбудсмен: Инициатива об амнистии отражает гуманистическую политику Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:20

    Нефть подорожала более чем на 1% на фоне перебоев с поставками из Венесуэлы

    Энергетика
    10:02

    МИД Ирана вручил ноту протеста послу Кипра

    В регионе
    09:51

    Азербайджанская нефть подешевела на 2%

    Энергетика
    09:46

    Марко Рубио и премьер Катара сегодня проведут переговоры в Госдепе

    Другие страны
    09:43

    На реконструкцию магистральных каналов Арпачая потратят 46 млн манатов

    Инфраструктура
    09:34

    Казахстан досрочно выполнил план на 2025 год по экспорту нефти

    Другие страны
    Лента новостей