МИД Ирана вручил ноту протеста послу Кипра

Министерство иностранных дел Ирана вызвало кипрского посла в Тегеране Петроса Накузиса после совместного заявления официальных лиц Кипра и ОАЭ, которые Тегеран расценил как вмешательство во внутренние дела страны.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в ходе встречи заместитель министра иностранных дел Ирана и генеральный директор по делам Персидского залива Мохаммед Алибек вручил дипломату ноту протеста.

"Послу заявили, что острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб являются неотъемлемой частью территории Ирана, а исторический, фактический и бесспорный суверенитет страны над ними не подлежит сомнению. Иран категорически отвергает любые территориальные претензии, расценивая подобные заявления как нарушение основополагающих принципов уважения национального суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в заявлении МИД ИРИ.

В МИД также призвали власти Кипра незамедлительно исправить допущенную ошибку и воздерживаться от подобных шагов в будущем.