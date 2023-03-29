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МИД Ирана: Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу "3+3"

МИД Ирана: Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу "3+3" Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу "3+3".
В регионе
29 марта 2023 г. 15:15
МИД Ирана: Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу 3+3

Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу "3+3".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили возможность проведения нового заседания платформы "3+3" в Тегеране.

"Все стороны должны использовать политические инструменты. Надо двигаться в сторону прочного мира, чтобы процветали экономические возможности в регионе", - сказал он.

С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана и Армении.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN rəhbəri: “Cənubi Qafqazdakı məsələlər “3+3” platforması vasitəsilə həll edilməlidir”
Версия на английском языке Iranian Foreign Ministry: Issues in South Caucasus should be settled through 3+3 platform

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