МИД Ирана: Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу "3+3"

Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу "3+3".

Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу "3+3".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили возможность проведения нового заседания платформы "3+3" в Тегеране.

"Все стороны должны использовать политические инструменты. Надо двигаться в сторону прочного мира, чтобы процветали экономические возможности в регионе", - сказал он.

С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана и Армении.