    МИД Ирана: США посылают противоречивые сигналы о ядерных переговорах

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 11:37
    США направляют Ирану противоречивые сигналы о ядерных переговорах через третьи страны.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на 12-х стратегических дебатах в Абу-Даби.

    По его словам, Иран хочет достичь мирного ядерного соглашения, но не пойдет на уступки в вопросах национальной безопасности.

    Он также подтвердил позицию Тегерана о том, что страна не стремится к созданию ядерной бомбы.

