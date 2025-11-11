МИД Ирана: США посылают противоречивые сигналы о ядерных переговорах

США направляют Ирану противоречивые сигналы о ядерных переговорах через третьи страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на 12-х стратегических дебатах в Абу-Даби.

По его словам, Иран хочет достичь мирного ядерного соглашения, но не пойдет на уступки в вопросах национальной безопасности.

Он также подтвердил позицию Тегерана о том, что страна не стремится к созданию ядерной бомбы.