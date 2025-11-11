İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərir

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 11:56
    İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərir

    ABŞ İrana üçüncü ölkələr vasitəsilə nüvə danışıqlarına dair ziddiyyətli siqnallar göndərir.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İran xarici işlər nazirinin müavini Səid Xətibzadə Əbu-Dabidə keçirilən 12-ci strateji müzakirələrdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İran dinc məqsədlər üçün nüvə razılaşmasının tərəfdarı olsa da, milli təhlükəsizlik məsələlərində güzəştə getməyəcək.

    S.Xətibzadə həmçinin Tehranın ölkənin nüvə silahı əldə etməyə çalışmadığı ilə bağlı mövqeyini də təsdiqləyib.

    ABŞ İran nüvə danışıqları
    МИД Ирана: США посылают противоречивые сигналы о ядерных переговорах

    Son xəbərlər

    12:42
    Foto

    Bu gün Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulacaq

    Fərdi
    12:35

    Daşkənddə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçirilir

    Region
    12:12

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:10

    Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:06

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    11:59

    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    11:57

    "Mançester Siti" və "Real" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:56

    İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərir

    Region
    11:49

    Hindistanda avtomobilin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti