İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərir
Region
- 11 noyabr, 2025
- 11:56
ABŞ İrana üçüncü ölkələr vasitəsilə nüvə danışıqlarına dair ziddiyyətli siqnallar göndərir.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İran xarici işlər nazirinin müavini Səid Xətibzadə Əbu-Dabidə keçirilən 12-ci strateji müzakirələrdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, İran dinc məqsədlər üçün nüvə razılaşmasının tərəfdarı olsa da, milli təhlükəsizlik məsələlərində güzəştə getməyəcək.
S.Xətibzadə həmçinin Tehranın ölkənin nüvə silahı əldə etməyə çalışmadığı ilə bağlı mövqeyini də təsdiqləyib.
Son xəbərlər
12:42
Foto
Bu gün Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulacaqFərdi
12:35
Daşkənddə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçirilirRegion
12:12
Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıbBiznes
12:10
Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər varDigər ölkələr
12:06
Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
11:59
Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)Maliyyə
11:57
"Mançester Siti" və "Real" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyirFutbol
11:56
İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərirRegion
11:49