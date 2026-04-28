МИД Ирана: Санкции ЕС не имеют отношения к правам человека
В регионе
- 28 апреля, 2026
- 03:24
Санкции Европейского союза против Ирана никогда не были связаны с правами человека.
Как передает Report, об этом написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.
"Санкции ЕС против Ирана никогда не имели отношения к правам человека, они направлены на ущемление базовых прав простых иранцев", - отметил он, добавив, что никто этому не верит.
По словам представителя МИД, подобная позиция не принесет Европейскому союзу доверия на международной арене.
"Такая демонстративная позиция не добавит вам ни капли доверия в мире. Напротив, она лишь еще раз демонстрирует двойные стандарты европейских элит и ускоряет упадок союза", - заявил Багаи.
