МИД Ирана: Продолжение США блокады Ормуза - нарушение режима прекращения огня

Продолжение блокады Ормузского пролива со стороны США является нарушением режима прекращения огня и противоречит основополагающим нормам международного права.

Как сообщает Report, об этом в эфире SNNTV заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Он отметил, что в любом дипломатическом процессе ключевым принципом остается создание хотя бы минимальной атмосферы доброй воли и демонстрация серьезности намерений в ходе диалога.

"Однако в случае с США мы с самого начала сталкивались с противоречивым поведением и нарушением обязательств. Продолжение ряда действий, включая ограничения на морские пути или давление в этой сфере, может расцениваться международным правом как враждебный шаг и даже как акт агрессии", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, если в период действия режима прекращения огня не соблюдаются даже минимальные обязательства, это серьезно подрывает доверие и к выполнению более широких соглашений.

"Нападения на торговые суда не только нарушают основополагающие нормы международного права, но и в целом усиливают недоверие к намерениям другой стороны в рамках процесса прекращения огня", - добавил он.

Отметим, что ранее И. Багаи в эфире SNNTV также прокомментировал выдвинутые против Ирана утверждения о "десяти бомбах".