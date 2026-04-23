Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    МИД Ирана: Продолжение США блокады Ормуза - нарушение режима прекращения огня

    МИД Ирана: Продолжение США блокады Ормуза - нарушение режима прекращения огня

    Продолжение блокады Ормузского пролива со стороны США является нарушением режима прекращения огня и противоречит основополагающим нормам международного права.

    Как сообщает Report, об этом в эфире SNNTV заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

    Он отметил, что в любом дипломатическом процессе ключевым принципом остается создание хотя бы минимальной атмосферы доброй воли и демонстрация серьезности намерений в ходе диалога.

    "Однако в случае с США мы с самого начала сталкивались с противоречивым поведением и нарушением обязательств. Продолжение ряда действий, включая ограничения на морские пути или давление в этой сфере, может расцениваться международным правом как враждебный шаг и даже как акт агрессии", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

    По его словам, если в период действия режима прекращения огня не соблюдаются даже минимальные обязательства, это серьезно подрывает доверие и к выполнению более широких соглашений.

    "Нападения на торговые суда не только нарушают основополагающие нормы международного права, но и в целом усиливают недоверие к намерениям другой стороны в рамках процесса прекращения огня", - добавил он.

    Отметим, что ранее И. Багаи в эфире SNNTV также прокомментировал выдвинутые против Ирана утверждения о "десяти бомбах".

    İran XİN: ABŞ-nin Hörmüz boğazını blokadada saxlaması atəşkəsin pozulmasıdır

    Последние новости

    01:12

    США фиксируют новые попытки минирования Ормузского пролива со стороны Ирана

    Другие страны
    00:41

    Михаил Федоров: Киев вывел на новый уровень технологии беспилотной обороны

    Другие страны
    00:15
    Фото

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    Другие страны
    23:53

    В Гяндже три человека отравились лекарственным препаратом, один погиб

    Происшествия
    23:38

    Зеленский предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере ПВО

    Другие страны
    23:21

    В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

    В регионе
    23:04

    Узбекистан и Турция намерены укреплять военное сотрудничество

    В регионе
    22:55

    Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

    В регионе
    22:53

    В Брюсселе открылась выставка "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма"

    Внешняя политика
    Лента новостей