МИД Ирана призвал Совбез ООН принять срочные меры в связи с действиями США и Израиля
- 28 февраля, 2026
- 13:35
МИД Ирана призвал генсека и Совет Безопасности ООН как можно скорее принять меры в связи с действиями США и Израиля.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.
"Сегодня утром, накануне Новруза и в десятый день священного месяца Рамазан, грубо нарушив территориальную целостность и национальный суверенитет Ирана, Израиль атаковал ряд целей, оборонительных объектов и гражданской инфраструктуры в различных городах нашей страны", - сказано в заявлении.
В нем также отмечается, что совместные атаки США и Израиля по территории Ирана произошли в то время, когда иранская и американская стороны вели переговоры для достижения мирного решения по ядерному вопросу.
Власти Ирана участвовали в переговорах с США, чтобы постараться избежать конфликта, но теперь - готовы к вооруженному сопротивлению, отметили в МИД.