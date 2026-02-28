Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Ирана призвал Совбез ООН принять срочные меры в связи с действиями США и Израиля

    28 февраля, 2026
    • 13:35
    МИД Ирана призвал генсека и Совет Безопасности ООН как можно скорее принять меры в связи с действиями США и Израиля.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

    "Сегодня утром, накануне Новруза и в десятый день священного месяца Рамазан, грубо нарушив территориальную целостность и национальный суверенитет Ирана, Израиль атаковал ряд целей, оборонительных объектов и гражданской инфраструктуры в различных городах нашей страны", - сказано в заявлении.

    В нем также отмечается, что совместные атаки США и Израиля по территории Ирана произошли в то время, когда иранская и американская стороны вели переговоры для достижения мирного решения по ядерному вопросу.

    Власти Ирана участвовали в переговорах с США, чтобы постараться избежать конфликта, но теперь - готовы к вооруженному сопротивлению, отметили в МИД.

    İran BMT-ni ABŞ və İsrailin hərəkətləri ilə bağlı təcili tədbirlər görməyə çağırıb
    Iran urges UN action over US-Israel operations

