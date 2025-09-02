МИД Ирана: Переговоры с МАГАТЭ пока не принесли результата

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что последние переговоры с МАГАТЭ на данный момент не дали конкретных результатов.

    Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    "До настоящего времени состоялись два раунда встреч на уровне заместителя генерального директора МАГАТЭ с иранскими чиновниками из Министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии, но окончательных результатов достигнуто не было", - сказал Багаи.

    Он добавил, что визит инспекторов МАГАТЭ в Иран ограничился наблюдением за загрузкой топлива на АЭС Бушер и проводился в соответствии с международными нормами для обеспечения непрерывной работы станции. 

    "В настоящее время в Иране нет инспекторов МАГАТЭ; тем не менее, коммуникация между Ираном и агентством продолжается. Иран подтвердил соблюдение своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Всеобъемлющему соглашению о гарантиях, поддерживая постоянные контакты через свою миссию в Вене", - подчеркнул он.

    Багаи также раскритиковал действия Великобритании, Германии и Франции по восстановлению санкций в отношении Ирана и назвал эти шаги "весьма безответственными и юридически необоснованными". 

