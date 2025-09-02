İranın AEBA ilə danışıqları nəticə verməyib

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmayıl Bəqai bəyan edib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə (AEBA) son danışıqlar konkret nəticələr verməyib.

    Bu barədə "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir.

    "İndiyədək AEBA-nın baş direktorunun müavini səviyyəsində İran Xarici İşlər Nazirliyi və Atom Enerjisi Təşkilatının rəsmiləri ilə iki görüş keçirilib, lakin yekun nəticələr əldə olunmayıb", - İ.Bəqai bildirib.

    O əlavə edib ki, AEBA-nın müfəttişlərinin İrana səfəri "Buşəhr" AES-ə yanacaq yüklənməsinə nəzarətlə məhdudlaşıb və stansiyanın fasiləsiz işinin təmin edilməsi üçün beynəlxalq normalara uyğun olaraq həyata keçirilib.

    "Hazırda İranda AEBA müfəttişləri yoxdur; buna baxmayaraq, İran və agentlik arasında təmaslar davam edir. İran Nüvə Silahlarının Yayılmaması haqqında Müqavilə və Hərtərəfli Təminatlar Sazişi üzrə öhdəliklərinə riayət etdiyini təsdiqləyib", - o vurğulayıb.

    İ.Bəqai həmçinin Böyük Britaniya, Almaniya və Fransanın İrana qarşı sanksiyaların bərpası ilə bağlı addımlarını tənqid edib və bunun hüquqi cəhətdən əsassız olduğunu deyib.

