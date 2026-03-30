МИД Ирана опроверг информацию о проведении переговоров с США

Иранская сторона в течение последнего месяца не проводила никаких переговоров с США.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, предложение о проведении переговоров поступало со стороны Вашингтона:

"За последние 31 день у нас не было никаких переговоров с США. Они обратились к нам через посредников, в том числе Пакистан, с рядом предложений, включая проведение переговоров. Наша позиция предельно ясна".

Багаи подчеркнул, что в ходе операции США и Израиля против Ирана народ исламской республики продемонстрировал решительный настрой дать отпор противникам. В ходе ответных ударов ВС Ирана применили ракеты "Хейбаршекан", "Хоррамшехр", дроны "Араш" и "Шахед", добавил министр.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп и представители Белого дома неоднократно заявляли о том, что проводят продуктивные переговоры с Ираном.