МИД Ирана опроверг информацию о проведении переговоров с США

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Иранская сторона в течение последнего месяца не проводила никаких переговоров с США.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

    По его словам, предложение о проведении переговоров поступало со стороны Вашингтона:

    "За последние 31 день у нас не было никаких переговоров с США. Они обратились к нам через посредников, в том числе Пакистан, с рядом предложений, включая проведение переговоров. Наша позиция предельно ясна".

    Багаи подчеркнул, что в ходе операции США и Израиля против Ирана народ исламской республики продемонстрировал решительный настрой дать отпор противникам. В ходе ответных ударов ВС Ирана применили ракеты "Хейбаршекан", "Хоррамшехр", дроны "Араш" и "Шахед", добавил министр.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп и представители Белого дома неоднократно заявляли о том, что проводят продуктивные переговоры с Ираном.

    Эсмаил Багаи МИД Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ ilə danışıqlar aparılmayıb - İran XİN məlumatı təkzib edib

