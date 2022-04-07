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МИД Грузии: Активное сотрудничество с Турцией будет продолжено

МИД Грузии: Активное сотрудничество с Турцией будет продолжено "Для дальнейшего развития грузино-турецких отношений будет продолжено активное сотрудничество".
В регионе
7 апреля 2022 г. 16:23
МИД Грузии: Активное сотрудничество с Турцией будет продолжено

"Для дальнейшего развития грузино-турецких отношений будет продолжено активное сотрудничество".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на переговорах со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

На встрече были подчеркнуты крепкие дружеские связи и стратегическое партнерство между двумя странами.

Со стороны Турции была выражена решительная поддержка евроатлантической интеграции, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На встрече также обсуждались кризис в Украине и вопросы безопасности в регионе. Министры подчеркнули особую роль Турции в переговорном процессе и дальнейшие усилия Анкары.

Главы МИД выразили готовность обменяться визитами на высоком уровне и организовать заседание грузино-турецкого Совета стратегического сотрудничества.

В ходе переговоров были затронуты успешные торгово-экономические связи двух стран и отмечена необходимость углубления сотрудничества в этой сфере.

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Версия на английском языке Georgian MFA: Active cooperation with Turkiye will continue
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: “Türkiyə ilə fəal əməkdaşlıq davam etdiriləcək”  

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