МИД Грузии: Активное сотрудничество с Турцией будет продолжено

"Для дальнейшего развития грузино-турецких отношений будет продолжено активное сотрудничество".

"Для дальнейшего развития грузино-турецких отношений будет продолжено активное сотрудничество".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на переговорах со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

На встрече были подчеркнуты крепкие дружеские связи и стратегическое партнерство между двумя странами.

Со стороны Турции была выражена решительная поддержка евроатлантической интеграции, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На встрече также обсуждались кризис в Украине и вопросы безопасности в регионе. Министры подчеркнули особую роль Турции в переговорном процессе и дальнейшие усилия Анкары.

Главы МИД выразили готовность обменяться визитами на высоком уровне и организовать заседание грузино-турецкого Совета стратегического сотрудничества.

В ходе переговоров были затронуты успешные торгово-экономические связи двух стран и отмечена необходимость углубления сотрудничества в этой сфере.