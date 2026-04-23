МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем национального суверенитета и детей
- 23 апреля, 2026
- 15:37
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турцию по случаю 23 апреля - Дня национального суверенитета и детей.
Как сообщает Report, ведомство опубликовало соответствующий пост в социальной сети "X".
"Этот день, подаренный детям основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, имеет особое значение как символ мира, дружбы и надежды на будущее. Братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на принципе "одна нация - два государства", продолжают укрепляться благодаря таким ценностям. Мы уверены, что общая история, культура и ценности будут и впредь прививать будущим поколениям дух единства и солидарности. В этот знаменательный день желаем братской Турции мира, благополучия и устойчивого развития, а всем детям - здорового, счастливого и светлого будущего. С праздником!".
23 Aprel – Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı münasibətilə qardaş Türkiyəni səmimi qəlbdən təbrik edirik.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 23, 2026
Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün uşaqlara bəxş etdiyi bu gün, sülhün, dostluğun və gələcəyə ümidin rəmzi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
